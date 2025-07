Moon Festival 2025: un viaggio musicale e culturale da non perdere

Il Moon Festival torna a San Raffaele Cimena (TO) venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025, trasformando il borgo in un palcoscenico all’aperto. Questo evento di due giorni offre un’esperienza culturale immersiva, in cui ogni angolo del paese si anima con spettacoli, installazioni artistiche e interazioni collettive.

Il festival, gratuito e aperto a tutti, è progettato per coinvolgere persone di tutte le età e provenienze, con l’intento di valorizzare il territorio e diffondere una visione di cultura inclusiva e sostenibile. Fin dalla sua creazione, il Moon Festival si è impegnato a minimizzare l’impatto ambientale e sociale, aderendo al programma nazionale Green Culture. Ciò include l’uso di materiali di recupero, la riduzione della plastica monouso e la promozione di pratiche di mobilità sostenibile.

Un elemento centrale del festival è il Moon Lab, un camping formativo per 30 giovani sotto i 29 anni. Qui, i partecipanti possono crescere attraverso l’arte e la collaborazione, lavorando insieme ad artisti e professionisti nella realizzazione dell’evento, acquisendo competenze in un ambiente creativo e stimolante.

Nell’edizione del 2024, il festival ha attratto oltre 4.000 spettatori, con 17 compagnie artistiche e 165 volontari coinvolti. La presenza online è stata significativa, con più di 90.000 impression su Instagram e 1.000 visitatori quotidiani sul sito ufficiale.

Il Moon Festival è promosso da Dnart, coordinato dalla Pro Loco di San Raffaele Cimena e supportato dal Comune e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Inoltre, Panta si occupa della comunicazione visiva e narrativa dell’evento, confermando l’impegno del festival per la cultura come diritto e occasione di incontro.