Moody’s riduce il rating della Francia a AA3 con outlook stabile

L’agenzia di rating Moody’s ha declassato il rating sovrano della Francia a Aa3 con outlook stabile, in seguito a sviluppi politici recenti e incertezze sulle finanze pubbliche. Questa decisione è stata annunciata venerdì sera, coincidente con la nomina del nuovo primo ministro Francois Bayrou. Precedentemente, a ottobre, Moody’s aveva già emesso un outlook negativo sul rating Aa2 della Francia e, dopo il voto di censura del governo di Michel Barnier del 4 dicembre, aveva avvertito che tale evento avrebbe potuto influenzare negativamente il rating sovrano.

Il ministro delle Finanze, Antoine Armand, ha confermato di aver preso atto del declassamento, sottolineando che la modifica del rating mette in evidenza i recenti sviluppi parlamentari e l’incertezza attuale riguardante il miglioramento delle finanze pubbliche. Tuttavia, ha affermato che la nomina di Bayrou e il rinnovato impegno a ridurre il deficit rappresentano una risposta chiara alla situazione.

Il rating Aa3 riflette le preoccupazioni di Moody’s riguardo alla stabilità economica della Francia e al loro impegno a mantenere una gestione fiscale responsabile, specialmente in un contesto di instabilità politica. Questo declassamento potrebbe avere ripercussioni sugli investitori e sul costo del finanziamento per lo stato francese, poiché un rating inferiore può tradursi in tassi di interesse più elevati per il debito sovrano.

La situazione mette in evidenza le sfide che la Francia sta affrontando nel migliorare i propri indicatori economici e nel gestire un deficit che continua a destare preoccupazioni. Il governo francese, sotto la guida di Bayrou, si trova di fronte alla necessità di rassicurare non solo gli investitori, ma anche gli elettori riguardo alla solidità delle finanze pubbliche.

In sintesi, il declassamento del rating sovrano della Francia da parte di Moody’s rappresenta una valutazione critica della situazione finanziaria del paese, mentre il nuovo governo cerca di affrontare queste sfide con misure volte alla riduzione del deficit e al recupero della fiducia degli investitori.