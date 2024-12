Monza-Udinese 1-2 e Nesta a rischio panchina

Il Monza ha subito una sconfitta in casa contro l’Udinese, perdendo 2-1 e rimanendo bloccato a 10 punti al penultimo posto nella classifica di Serie A. La squadra, guidata da Alessandro Nesta, non riesce a vincere una partita interna dal 16 marzo, e la sua posizione attuale fa temere per la permanenza del tecnico sulla panchina. Dall’altra parte, l’Udinese ha interrotto un digiuno di vittorie, ritrovando il successo dopo cinque incontri e portandosi a 20 punti.

La partita si è aperta con l’Udinese che ha preso il comando al 6′ con un gol di Lucca. Il Monza ha mostrato reazione e ha pareggiato i conti grazie a Kyriakopoulos al 47′, subito dopo l’inizio della seconda frazione di gioco. Tuttavia, sebbene avessero riequilibrato il match, i brianzoli sono risultati vulnerabili in fase difensiva e sono stati puniti al 70′ da un contropiede letale finalizzato dal centrale sloveno Bijol, che ha riportato l’Udinese in vantaggio.

Nella fase finale della partita, il Monza ha provato a recuperare il pari con diverse occasioni, ma la loro determinazione è stata frenata dalla traversa colpita da Dani Mota, che ha rappresentato l’ultima opportunità di riavvicinarsi al pareggio. Le occasioni sprecate hanno sottolineato un problema ricorrente per la squadra di Nesta, che non riesce a tradurre le proprie chance in gol.

La situazione in classifica per il Monza appare critica e la pressione sul tecnico aumenta, con i tifosi e la dirigenza che si aspettano un cambiamento immediato per evitare ulteriori problematiche. L’Udinese, di contro, si gode il ritorno al successo, sperando di costruire su questa vittoria per migliorare la propria posizione in classifica e consolidare la fase di recupero dopo un periodo difficile. La partita ha evidenziato le fragilità del Monza e la resilienza dell’Udinese, delineando così un quadro che potrebbe influenzare il futuro di entrambe le squadre nel campionato.