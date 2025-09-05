Monza si prepara al weekend di emozioni in Formula 1

Inizia un lungo fine settimana dedicato alla Formula 1, caratterizzato non solo da festeggiamenti in piazza, ma anche dal potente rumore dei motori.

Per oggi, sul circuito di Monza sono programmati vari eventi. Si parte alle 9.35 con le prove libere della Formula 3, seguite alle 10.30 dalle Historic F1 Cars. Alle 11 si svolgeranno le prove libere della Formula 2, mentre alle 13.30 avranno luogo i primi giri liberi della Formula 1. Dopo le qualifiche del Gruppo A della Formula 3 alle 15, seguiranno quelle del Gruppo B alle 15.20, e alle 15.55 si terranno le qualifiche della Formula 2. Infine, la seconda sessione di giri liberi della Formula 1 si svolgerà alle 17, seguita alle 18.30 dalla Porsche Mobil 1 Supercup.

Nella Fanzone non mancheranno appuntamenti divertenti durante tutta la giornata. Già dal mattino, ci saranno dj set e interviste con i piloti: si comincia alle 9 con i dj set di Fede Cerve e Marco Regaz, seguito da un dj set di Barreca alle 10. Alle 10.50 si terrà un’intervista con il pilota Visa Cash Apr Rb, mentre alle 11 ritorna il dj set di Barreca. Seguiranno interviste con i piloti della Williams e della Sauber alle 11.45, e con quelli della McLaren alle 11.55. Alle 12.05 sarà la volta dei piloti dell’Aston Martin, prima della pausa musicale con il dj set di Nika alle 12.15. Nel pomeriggio, si susseguiranno altri dj set e interviste, con ospiti provenienti da diverse scuderie e protagonisti della competizione.