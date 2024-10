Monza-Roma 1-1, gol e partita

La Roma non riesce a conquistare la terza vittoria consecutiva in Serie A sotto la guida di Juric, pareggiando 1-1 contro il Monza. Il match si sblocca al 61′ con un gol di Dovbyk per gli ospiti, ma i padroni di casa rispondono con Dany Mota al 70′, portando a casa un punto. Con questo pareggio, i giallorossi si trovano all’ottavo posto in classifica, a 10 punti, insieme a Empoli e Atalanta. Il Monza, ancora a caccia della prima vittoria stagionale, aggancia il Venezia al penultimo posto con 4 punti.

Nel corso della partita, la Roma inizia dominando il possesso palla ma senza creare reali occasioni da gol, eccezion fatta per un tiro di Dovbyk parato. La prima vera opportunità si presenta al 14′ quando Koné colpisce il palo. Al 17′, Maldini sfiora la rete, ma il portiere della Roma, Svilar, si dimostra reattivo. Un infortunio costringe Juric a sostituire El Shaarwy con Zalewski al 19′. La Roma continua a spingersi in avanti, ma senza concretizzare; al 24′, un altro tiro di Koné viene parato in angolo.

Nel secondo tempo, dopo una serie di occasioni, Dovbyk segna il primo gol della partita, approfittando di un passaggio in verticale di Cristante. Tuttavia, la gioia degli ospiti dura poco: al 70′, Dany Mota raccoglie un cross smanacciato da Svilar e pareggia. Il Monza cerca di ribaltare la situazione, ma la Roma resiste, con Juric che apporta variazioni nella formazione per cercare di riagguantare i tre punti.

Le ultime occasioni del match vedono la Roma reclamare un rigore per un contatto avvenuto in area, ma l’arbitro e il VAR non intervengono. Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, esprime forte frustrazione per la mancata assegnazione del rigore, sottolineando l’inadeguatezza della decisione arbitrale. Concludendo, il match lascia i giallorossi con un po’ di amaro in bocca e il Monza, pur con un punto, continua a lottare per la prima vittoria stagionale.