Monza-Juve: orario, probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Dopo il deludente pareggio 2-2 contro il Venezia, la Juventus scende in campo oggi, domenica 22 dicembre, per affrontare il Monza all’U-Power Stadium. La squadra di Alessandro Nesta è reduce da una sconfitta contro il Lecce e sta attraversando un momento difficile.

Il match, che inizierà alle 20:45, presenta alcune incertezze per entrambe le squadre. L’unico dubbio di Thiago Motta riguarda il ballottaggio tra Conceicao e Nico Gonzalez. Dall’altra parte, Nesta deve fare i conti con l’assenza di Djuric, Gagliardini e Pessina per infortuni e dello squalificato Maldini. Le probabili formazioni prevedono un 3-4-2-1 per il Monza, con Turati in porta e una difesa composta da Izzo, Marì e Carboni. Il centrocampo sarà formato da Birindelli, Bondo, Bianco e Kyriakopoulos, mentre Caprari e Sensi supporteranno l’unica punta Mota. La Juventus giocherà con un 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta e una linea difensiva composta da Savona, Gatti, Kalulu e Danilo. Il centrocampo sarà formato da Locatelli e Thuram, mentre Conceicao, Koopmeiners e Yildiz supportano l’attaccante Vlahovic.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da Dazn, ma anche gli abbonati a Sky, che attivano l’opzione “Zona Dazn”, potranno seguirla sul canale 214.

Entrambe le squadre sono pronte a lottare per conquistare un risultato positivo, particolarmente importante per il Monza, che cerca di risollevare il morale dopo le recenti difficoltà. La Juventus, dal canto suo, punta a intensificare il proprio percorso in campionato per avvicinarsi ai vertici della classifica.

Le probabili formazioni riflettono le scelte strategiche di entrambi gli allenatori, pronti a sfruttare le debolezze avversarie per portare a casa i tre punti. Sarà interessante osservare come si svilupperà la partita e quale delle due squadre riuscirà a imporsi in questa sfida importante. L’atmosfera allo stadio si preannuncia elettrizzante, con i tifosi pronti a sostenere le proprie squadre.