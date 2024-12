Monza-Juve 1-2, gol bianconeri di McKennie e Gonzalez

La Juventus conquista una vittoria fondamentale, battendo il Monza 2-1 nella 17esima giornata di Serie A. Il match, disputato in trasferta, si svolge con un inizio favorevole per i bianconeri, che sbloccano il punteggio al 14′ grazie a McKennie. Tuttavia, il Monza non si arrende e riesce a pareggiare al 22′ con un gol di Birindelli. L’equilibrio dura poco, poiché al 39′ la Juve torna in vantaggio con Gonzalez, che segna da distanza ravvicinata.

Nel secondo tempo, la formazione di Thiago Motta non riesce a creare gioco efficace, limitandosi a qualche conclusione da fuori area senza creare vere occasioni da gol. La Juventus, dal canto suo, gestisce il vantaggio senza troppi affanni, sebbene il Monza provi a rendersi pericoloso in alcune circostanze. Alla fine, il 2-1 favorisce la Juve, che sale a 31 punti in classifica, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla Champions League. Dall’altra parte, il Monza, guidato da Nesta, rimane in difficoltà, rimanendo all’ultimo posto con soli 10 punti.