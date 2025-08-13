28 C
Monza-Inter, pareggio in amichevole e colpi di scena

Da StraNotizie
Una serata di emozioni al Brianteo di Monza, dove si è svolta un’intensa amichevole tra Monza e Inter, terminata con un punteggio finale di 5-3 per i nerazzurri. La partita ha visto un avvincente alternarsi di gol e situazioni di gioco avvincenti.

L’Inter è passata in vantaggio grazie a un colpo di tacco di Esposito, che ha deviato in rete un tiro di Darmian. Il Monza ha risposto con un gol di Ciurria, abile a finalizzare un cross di Caprari. La partita si è animata ulteriormente con un autogol di Birindelli, che ha riportato in vantaggio l’Inter.

Nonostante il tentativo di rimonta del Monza, che ha trovato il pareggio con il rigore di Ganvoula, l’Inter ha continuato a colpire. Due gol di Acerbi e Thuram hanno portato gli ospiti sul 5-3. Tuttavia, Sardo ha avuto l’opportunità di rimettere in gioco il Monza; il suo rigore, però, è stato parato da Martinez.

Il finale della partita è stato intenso, con un pareggio raggiunto dal Monza proprio nel finale grazie a un gol di Azzi, che ha fatto esplodere di gioia il pubblico di casa. La serata, ricca di cambi e opportunità per entrambi gli allenatori, ha offerto una buona occasione per testare le formazioni.

Questa amichevole ha dato a entrambe le squadre l’opportunità di affinare la preparazione per la nuova stagione, mostrando momenti di alta intensità e gioco avvincente.

