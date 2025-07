Monza, gli eredi Berlusconi si allontanano dallo sport

La questione del Calcio Monza si arricchisce di nuovi dettagli dopo la recente cessione della società, annunciata da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato ha chiarito che, a differenza del padre Silvio e di Adriano Galliani, la famiglia non ha mai coltivato un forte interesse per la squadra brianzola.

L’acquisto del Monza da parte di Fininvest nel 2018 non ha rappresentato per gli eredi Berlusconi un vero coinvolgimento emozionale. Sebbene Silvio Berlusconi fosse entusiasta di portare il club a competere in Serie A, la famiglia ha sempre mantenuto una certa distanza, evidenziata dalla loro assenza agli eventi e alle partite della squadra, ad eccezione di alcune manifestazioni speciali.

Pier Silvio Berlusconi ha ribadito che il “sogno” del Monza era principalmente di suo padre e di Galliani. Durante l’ultimo intervento, ha sottolineato che l’avventura della famiglia nel calcio si era conclusa con il Milan. La decisione di vendere il Monza nasce dalla consapevolezza che non ci fossero le condizioni necessarie per un impegno diretto nei confronti del club. Ha anche confessato di aver avuto la tentazione di interessarsi ulteriormente, ma le sua forte identità milanista lo hanno dissuaso.

Con la conclusione di questa cessione, il Calcio Monza ha trovato un nuovo investitore, motivo per cui Pier Silvio si è dichiarato soddisfatto. La gestione attuale, caratterizzata da una forte disaffezione e risultati deludenti, ha portato alla necessità di un cambiamento, il quale potrebbe aprire a nuove opportunità per la squadra.