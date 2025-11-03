Monza e la Smart City: progresso tecnologico e sostenibilità

Monza compie un notevole salto in avanti, posizionandosi al decimo posto tra i 110 capoluoghi di provincia italiani nella classifica delle Smart City, redatta da Blum e Prokalos con il supporto di Anci. Il City Vision score, disponibile su un sito dedicato, raccoglie dati provenienti da quasi 7.900 Comuni e sintetizza 30 indicatori suddivisi in sei aree: governance, economia, ambiente, vita, mobilità e persone. Bologna occupa il primo posto, mentre Monza guadagna sei posizioni rispetto all’anno precedente.

Un aspetto distintivo è lo smart living, in cui Monza si classifica al terzo posto tra le città con più di 100mila abitanti, superata solo da Brescia e Milano. Questa categoria valuta vari fattori, come densità abitativa e qualità dei servizi sanitari. Monza ha dimostrato una particolare attenzione alla qualità della vita dei cittadini, con servizi e assistenza sanitaria premiati nella valutazione.

La graduatoria complessiva rileva alcuni dati chiave: la smart governance considera l’età media degli amministratori e gli investimenti in digitalizzazione; lo smart economy include reddito pro capite e innovazione; l’ambiente osserva la sostenibilità e la qualità dell’aria; la mobility integra trasporti e veicoli green; infine, smart people si concentra su laureati e partecipazione civica.

Negli ultimi anni, Monza ha investito nell’innovazione digitale con il Piano triennale per la transizione digitale, mira a una pubblica amministrazione più accessibile e sicura. Ulteriori investimenti hanno portato alla creazione di una rete in fibra ottica, alla diffusione di Wi-Fi pubblico e all’implementazione di sistemi di videosorveglianza avanzati. L’assessore alla Transizione digitale ha dichiarato che i risultati ottenuti riflettono l’impegno della città per migliorare i servizi e il rapporto con l’ambiente.

