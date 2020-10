Prenderanno il via la settimana prossima i lavori per il risanamento di quasi 2 chilometri dell’importante collettore fognario nel tratto tra viale Stucchi e viale delle Industrie, assi viabilistici tra i più strategici della città. Un intervento da 3,6 milioni di euro e una durata prevista di circa 3 mesi e mezzo che trova la sua peculiarità nella tecnologia scelta per l’esecuzione del progetto. Per la riqualificazione delle condotte, deteriorate da problemi di diversa entità riconducibili principalmente alla vetustà dei sottoservizi, BrianzAcque utilizzerà il procedimento NO DIG, ovvero senza scavi a cielo aperto. In questo specifico caso, la tecnologia ritenuta più idonea corrisponde a quella del “relining interno”. Grazie ed essa è possibile installare un nuovo tubo all’interno di quello già esistente utilizzandolo come cassero con tutta una serie di vantaggi. Il primo fra tutti sta nella significativa riduzione dell’impatto dei lavori rispetto al contesto viabilistico e quindi a seguire, in tempi di esecuzione più celeri, in una maggior sicurezza per lavoratori e persone. Meno polveri, rumori, vibrazioni, rifiuti.

