Monza 21: il weekend di running che conquista l’Italia

Sold-out, record di partecipanti e iscrizioni chiuse in anticipo: il weekend di eventi organizzato da FollowYourPassion si preannuncia entusiasmante. Monza21 accoglierà 7.000 runner e centinaia di ciclisti nell’incantevole cornice dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Il via sarà dato sabato alle ore 19 con F1RE, una gara di 12 ore che affronterà il circuito di 5,793 km. Ci saranno competizioni individuali e di squadra, con una nuova formula di 4 ore per chi desidera una sfida più breve. F1RE avrà una componente di solidarietà, poiché il 50% delle iscrizioni sarà devoluto a Dynamo Camp e alla Fondazione Laureus Sport for Good.

Domenica, dalle ore 9, partiranno varie distanze: 30 km competitivi, mezza maratona (21,097 km) e 10 km competitivi. Novità anche per la 5K Longevity Run & Walk, aperta a tutti e senza obbligo di certificazione agonistica, con visite gratuite dei cardiologi del Policlinico di Milano per promuovere la salute cardiovascolare.

Nella mezza maratona spicca Nicolò Gallo, già azzurro in competizioni internazionali, mentre nella 10 km femminile torna la campionessa Nicole Acerboni, con un crono di 36’04”. Altre atlete da tenere d’occhio includono Barbara Bressi e Greta Cerea, entrambe con ottimi trascorsi nelle gare.

Per la prova di 30 km, si contenderanno il podio nomi come Mohammed El Kasmi e Marco Corti, assieme a Davide Ingrilli e Renè Cuneaz, entrambi già protagonisti in eventi precedenti.

Sabato ci sarà anche la Shake Out Run di 6 km alle 16:00, con ritiro pettorali attivo tutto il giorno. La domenica, il ritiro sarà disponibile dalle 06:15, seguendo un programma dettagliato fino alle premiazioni delle varie gare.