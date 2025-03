Montoya approda in un altro noto reality, l’annuncio

L’ultima edizione di Temptation Island Spagna si è conclusa con un colpo di scena tra Josè Carlos Montoya e Anita William. A pochi giorni dal falò di confronto, Josè Carlos è già pronto per una nuova avventura. Giovedì scorso è andata in onda la prima puntata di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola, dove è stato annunciato che Josè Carlos sarà uno dei nuovi naufraghi. Durante la premiere di “Supervivientes 2025”, è stata svelata una sorpresa: uno dei concorrenti, che si sarebbe unito al gruppo già presente, è proprio Josè Carlos. Il presentatore, Jorge Javier, ha descritto il suo ingresso come un “acquisto sensazionale”.

Tra gli indizi rivelati durante la serata, sono stati mostrati un pallone da calcio e la bandiera dell’Andalusia. Josè Carlos, prima del suo tuffo dall’elicottero, ha dichiarato di essere felice di intraprendere un nuovo percorso e di voler portare un “nuovo me”. Ha riconosciuto il contributo che il pubblico ha avuto nel suo processo di crescita e guarigione, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto.

In un messaggio a Sandra Barneda, la conduttrice, ha condiviso la sua gioia nell’essere di nuovo con lei, ringraziandola per averlo sostenuto nei momenti difficili. Con entusiasmo, ha sottolineato l’importanza di questa nuova avventura, esprimendo il desiderio di mostrare il suo cambiamento. La stagione di Supervivientes è iniziata con il 22.7% di ascolti, attirando così l’attenzione del pubblico spagnolo.