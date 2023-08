Montloxs Lechnical M2 Plus Airplay 1080P Wireless WiFi Display TV Dongle Ricevitore HD TV Stick Miracast Compatibile con iOS/Android/Windows/MacOS

Caratteristiche:



Display wireless: trasmetti i tuoi contenuti (video, giochi, audio, immagini, app e file) dal tuo smartphone / tablet PC a un altro dispositivo con schermo grande con interfaccia HD (come HDTV, monitor e proiettore, ecc.) Utilizzando Miracast e AirPlay tramite connessione WiFi.

Facile da usare: nessuna app o driver richiesti. Solo 3 passaggi per goderti i media su 1 schermo di grandi dimensioni: Plug-Connect-Mirroring utilizzando la modalità Miracast e Airplay. C'è un pulsante su questo prodotto che può cambiare modalità.

Facile da trasportare: perfetto per l'intrattenimento domestico, l'e-learning, le conferenze di lavoro e le presentazioni scolastiche.

Supporta la connessione wireless 802.11b / g / n, WiFi a 2,4 GHz, forte capacità anti-interferenza e segnale stabile.

La porta HD supporta l'uscita video 1080P e l'uscita di effetti sonori di alta qualità.



Specifiche:



Modello: M2 Plus

Tipo: TV Stick

Colore nero

Materiale: ABS

PROCESSORE: Cortex-A9 1.2 GHz

RAM: 128 MB

Formato del pacchetto: 10,5 * 10,4 * 2,1 cm / 4,1 * 4,1 * 0,8 pollici

Peso del pacchetto: 60 g / 2,1 once



Elenco dei pacchetti:



1 * TV Stick

1 * USB con cavo WiFi 2 in 1

1 * Manuale dell'utente



17,65 €