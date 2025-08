Monti e le sue proposte: rischi per l’Europa in economia globale

Il dibattito sulle relazioni tra Europa e Stati Uniti torna al centro dell’attenzione economica e politica, con l’ex presidente del Consiglio Mario Monti che esprime valutazioni critiche sulla posizione attuale dell’Unione Europea nei negoziati con gli Usa. Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, Monti evidenzia come l’Europa abbia perso posizioni importanti, richiamando la necessità di recuperare l’onore e i vantaggi economici.

Uno dei punti principali sollevati riguarda la difesa europea e la richiesta di un adeguato equilibrio degli oneri da parte degli Stati Uniti. Monti sottolinea l’importanza di sviluppare una politica estera comune europea, un obiettivo complesso visto il dissenso di alcuni membri, tra cui l’Italia, riguardo alla rinuncia del diritto di veto.

In merito alla Global Minimum Tax (GMT), l’ex premier avanza critiche all’accordo G7 che, a suo avviso, non ha considerato le esigenze dell’Europa. Propone quindi che i principali Paesi europei informino gli Stati Uniti della necessità di mantenere un’aliquota minima sul reddito globale delle multinazionali.

Monti tocca anche il tema della digital tax, suggerendo che l’Europa debba adottare politiche autonome, sebbene ciò possa comportare un aumento dei costi per i consumatori europei a causa della scarsità di alternative nel mercato dei servizi. Infine, propone l’idea di un nucleo di nazioni europee unite per promuovere valori democratici, in contrapposizione all’attuale funzionamento dell’Unione Europea.

La sua analisi solleva interrogativi rilevanti sulle strategie di negoziazione e sull’efficacia delle proposte europee in un contesto internazionale sempre più complesso.