Montevarchi: Polemica Politica sulla Mensa per Alunni Morosi e Pane con Olio

A Montevarchi, in provincia di Arezzo, l’amministrazione comunale ha deciso che i bambini delle famiglie morose non riceveranno il pasto completo nelle mense scolastiche ma solo pane e olio. Questa misura, già attuata in passato, ha sollevato forti critiche da parte del Partito Democratico, che la considera discriminatoria. La sindaca Silvia Chiassai Martini ha giustificato questa scelta con un debito di 85 mila euro accumulato a causa dei pagamenti non effettuati dai genitori dall’inizio dell’anno scolastico.

Critiche sono arrivate anche da rappresentanti regionali, che hanno definito l’azione umiliante e negativa per i bambini, segnalandone il potenziale effetto di esclusione sociale. Simona Querci del PD ha sottolineato come la misura possa far sentire i bambini diversi dai loro coetanei senza averne colpa. La sindaca ha risposto alle critiche affermando che le regole in passato erano ancora più severe e che era necessario rispettare i doveri civici, ricordando che la regolamentazione attuale è stata modificata rispetto a quella della precedente giunta di sinistra.

Il caso ha messo in luce le difficoltà delle famiglie in situazioni economiche precarie e ha riacceso il dibattito sui diritti dei bambini e l’accessibilità ai servizi scolastici. La sindaca ha anche ribadito che i genitori morosi non sono sempre in difficoltà economiche, ma potrebbero semplicemente avere adottato un atteggiamento irresponsabile nei confronti dei pagamenti.