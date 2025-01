Montescaglioso, il borgo dei Cucibocca

Montescaglioso, situato nel cuore della Basilicata, è un pittoresco borgo noto per la celebrazione della festa dei Cucibocca, che ha luogo ogni anno alla vigilia dell’Epifania. Questo piccolo centro ha una storia millenaria, espressione di cultura e architettura, manifestata attraverso edifici storici, chiese e il monastero benedettino. A pochi chilometri da Matera, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, Montescaglioso è legato a questa città da radici culturali profonde. L’Abbazia di San Michele Arcangelo è il simbolo più rappresentativo del borgo, un complesso monastico medievale ricco di affreschi, chiostri e una biblioteca che testimoniano la ricchezza culturale della comunità.

La tradizione dei Cucibocca si distingue per il suo mistero e fascino. Ogni 5 gennaio, la sera prima dell’Epifania, il paese si anima e attira visitatori curiosi. I Cucibocca sono figure enigmatiche con tuniche nere e il volto coperto da barbe di canapa, portando una lanterna e un ago con filo. La loro presenza crea un’atmosfera di suspense che segna il passaggio dalla festività natalizia al periodo dell’Epifania. L’azione simbolica di “cucire la bocca” rappresenta silenzio e introspezione, invitando a chiudere il periodo festivo con sobrietà.

La festa è molto più di un semplice evento folkloristico: è un ponte tra passato e presente, un’occasione per riscoprire le radici culturali di Montescaglioso e della Basilicata. Durante la celebrazione, il centro storico diventa un palcoscenico di spettacoli, mercatini e degustazioni di prodotti tipici, arricchendo l’esperienza dei visitatori che possono gustare piatti tradizionali lucani. I bambini, attratti dalle figure misteriose, partecipano attivamente, ricevendo dolcetti e imparando l’importanza di comportarsi bene.

Visitare Montescaglioso durante la festa dei Cucibocca è un’esperienza autentica. Il borgo offre una combinazione unica di storia, cultura e tradizione, ideale per turisti che cercano un turismo lento e consapevole. Le colline circostanti sono perfette per escursioni, mentre la cucina locale propone sapori autentici. Montescaglioso, definito il “Gioiello d’Italia”, è un luogo dove la bellezza storica si fonde con la vitalità contemporanea, e la festa dei Cucibocca rappresenta un rito affascinante che continua a incantare chi vi partecipa, offrendo un rifugio di autenticità in un mondo frenetico.