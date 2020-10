“Adesso basta. Io non sono un negazionista, perché un negazionista è quello che nega l’Olocausto. E io all’Olocausto ci credo. E ogni volta che usano questo termine a sproposito, offendono tutti i morti che ci sono stati. Ebrei, omosessuali, rom, sinti. Avessero più rispetto per questa parola, che ricorda un immane tragedia umana! Io sono critico, semmai. Che è cosa molto diversa, e il diritto di esserlo non me lo toglieranno di certo”. Enrico Montesano non ci sta, e in un lungo sfogo affidato all’Adnkronos, spiega di non accettare l’etichetta che -suo malgrado- gli è stata affibbiata per aver espresso alcune idee “fuori dal coro”.

