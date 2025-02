Monterosa Noir – Viaggiare

Nel romanzo Pista Nera di Antonio Manzini, si presenta il misterioso scenario della Val d’Ayas, dove il protagonista Rocco Schiavone si imbatte nel cadavere di un uomo nella neve di Champoluc. L’atmosfera è caratterizzata dall’immenso bianco dei ghiacciai, con il Monte Rosa come sfondo, che cela enigmi e misteri tra i villaggi di Antagnod, Brusson e Challand-Saint-Anselme. Per gli amanti dell’avventura e della risoluzione di intrighi, la Val d’Ayas offre esperienze uniche come le Village Escape, che combinano sfide appassionanti all’aperto.

Quando il sole tramonta, la Valle di Gressoney si anima con il sci alpinismo notturno. Si possono affrontare percorsi come da Staffal a Sant’Anna o dal Sant’Anna al Colle Betta, godendo della bellezza circostante e di cene in quota nei ristori aperti fino a sera. Il servizio di funivia Stafal-Sant’Anna consente l’accesso agevole ai percorsi, prima del rientro nelle storiche piste da sci.

Per chi preferisce una serata di relax, le cene in quota offrono un modo unico per gustare specialità culinarie mentre si contempla il silenzio della montagna. L’esperienza inizia con un’avventura in gatto delle nevi e culmina in un banchetto all’interno di accoglienti rifugi, circondati da un panorama mozzafiato. Anche in Valsesia, il viaggio in telecabina verso Pianalunga regala emozioni speciali, facendoci sentire più vicini al cielo e immortalando momenti di pura magia tra la montagna innevata e il calore della gastronomia alpina.