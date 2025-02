Monteriggioni, il romantico borgo delle crete in Toscana

Monteriggioni è un affascinante borgo medievale situato tra le colline delle Crete Senesi, a circa 15 chilometri da Siena. La sua maestosa cinta muraria, lunga 570 metri e interrotta da 14 torri, è uno degli elementi più rappresentativi di questo luogo, e offre splendide viste sulla campagna circostante. Al centro del paese si trova Piazza Roma, dove si erge la Chiesa di Santa Maria Assunta, un edificio romanico del XIII secolo. Qui i visitatori possono anche trovare botteghe artigiane e osterie che offrono piatti tipici toscani.

Per chi desidera esplorare la storia militare di Monteriggioni, il Museo “Monteriggioni in Arme” propone una collezione di armature e reperti che riflettono l’importanza strategica del borgo nel Medioevo. Gli amanti delle passeggiate possono percorrere la Via Francigena, immersi in un paesaggio di vigneti e oliveti. Durante l’estate, Monteriggioni si anima con rievocazioni storiche e festival medievali, trasformando le sue strade in un vivace teatro a cielo aperto.

La cucina locale è un viaggio nei sapori autentici, con piatti come i pici al ragù di cinghiale e la ribollita, una zuppa rustica. Per dessert, i cantucci con vin santo sono un must. Monteriggioni è facilmente raggiungibile da Firenze e Roma, con parcheggi disponibili ai piedi delle mura, permettendo ai visitatori di immergersi nell’atmosfera storica del luogo. Questo borgo rappresenta una Toscana autentica, lontana dai circuiti turistici più affollati, ideale per chi cerca tranquille passeggiate e sapori genuini.