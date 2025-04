montepremi, calendario, punti e dove guardarlo

Il torneo di Montecarlo inaugura la stagione sulla terra rossa e rappresenta un’importante tappa di avvicinamento agli Internazionali di Roma. Jannik Sinner non parteciperà, poiché si sta preparando per il suo rientro dopo tre mesi di sospensione legati al caso Clostebol. A competere saranno invece le principali star del tennis, pronte a contendere il titolo al campione in carica Stefanos Tsitsipas, vincitore per tre volte del torneo.

Alexander Zverev guiderà il seeding, con Sinner come spettatore interessato. In caso di sconfitta del tedesco, Sinner rientrerà da numero uno. Ci saranno anche Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, reduce dalla finale persa a Miami, pronto a ritornare in corsa per il centesimo titolo ATP.

Sei tennisti italiani parteciperanno al Montecarlo Masters, tra cui Lorenzo Musetti, unica testa di serie azzurra, e Matteo Berrettini, oltre a Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Fabio Fognini, quest’ultimo in gara con una wild card. Mattia Bellucci e Luca Nardi parteciperanno dalle qualificazioni.

Il torneo inizierà domenica 6 aprile e si concluderà domenica 13 aprile. Il prize money totale ammonta a 6.128.940 euro, distribuito in base ai turni: 24.500 euro per il primo turno, 44.220 per il secondo, 82.465 euro per il terzo, 154.170 per i quarti, 282.650 per le semifinali, 516.925 per la finale e 946.610 euro per il vincitore.

Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.