Montepaschi: Solidità e Risultati del Secondo Trimestre 2025

Il settore bancario italiano sta vivendo momenti significativi, caratterizzati dall’attenzione verso la solidità patrimoniale e la competitività. In questo contesto, il Monte dei Paschi di Siena presenterà i risultati finanziari del secondo trimestre e del primo semestre 2025 il prossimo 6 agosto.

Particolare rilievo assume l’Offerta pubblica di scambio su Mediobanca, strategia intrapresa dalla banca senese per consolidare la propria posizione nel mercato. Un aspetto fondamentale è l’esito del test di stress condotto dall’Autorità Bancaria Europea, in collaborazione con la Banca Centrale Europea e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico. Il Monte dei Paschi ha ottenuto un risultato eccellente, classificandosi come prima banca commerciale in termini di solidità, alle spalle dell’Iccrea.

Gli indicatori chiave del test si riferiscono al CET1, che misura la patrimonializzazione bancaria. Nel 2027, il CET1 fully loaded, sulla base dello stress test, segna il 22,93% nello scenario base, con un incremento di 353 punti base rispetto al 19,40% del 31 dicembre 2024. In uno scenario avverso, il CET1 si attesta al 16,83%, risultando comunque superiore ai requisiti minimi regolamentari.

Monte dei Paschi ha sottolineato che questi risultati rappresentano i migliori raggiunti dal gruppo nei test di stress, evidenziando una solida capacità di generare capitale in modo sostenibile, nonostante le sfide macroeconomiche. Tuttavia, i risultati non devono essere intesi come previsioni sulla futura performance finanziaria o sui coefficienti patrimoniali attesi.