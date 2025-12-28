5.4 C
Montemurlo verso il Pedibus sostenibile

Il Comune di Montemurlo, in collaborazione con Legambiente e l’istituto comprensivo Margherita Hack, ha promosso l’iniziativa “Proviamo a fare il Pedibus!”. L’obiettivo è stato quello di far raggiungere la scuola a piedi ai bambini della primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo, della “Anna Frank” di Oste e della “Margherita Hack” di Bagnolo.

I bambini sono stati accompagnati dai genitori, da volontari delle associazioni del territorio, come i nonni alpini di Montemurlo, e dagli assessori della giunta comunale. A Montemurlo, il sindaco Simone Calamai e l’assessore alla mobilità Valentina Vespi hanno “scortato” i bambini, mentre a Bagnolo era presente l’assessore alle politiche sociali Alberto Fanti e a Oste il gruppo era guidato dall’assessore alla pubblica istruzione Antonella Baiano. Nonostante la pioggia, l’iniziativa ha avuto una buona partecipazione. Il Pedibus è considerato importante per sviluppare l’autonomia e la responsabilità nei bambini e per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. L’appuntamento è stato fissato per il 2026 con l’auspicio che sempre più bambini si uniscano all’iniziativa.

