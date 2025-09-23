Montemurlo rinasce con arte, lavoro e sport per tutti

Montemurlo accoglie l’autunno con la 25esima edizione di “Montemurlo arte, lavoro e sport”, che si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 settembre. L’evento, organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, in collaborazione con diverse realtà locali, promette un fine settimana ricco di attività.

Il sindaco Simone Calamai sottolinea l’importanza della manifestazione, focalizzandosi su temi quali lavoro, scuola, arte, cultura e sport. L’assessore Giuseppe Forastiero evidenzia il valore delle realtà locali, affermando che Montemurlo è molto più di una “città fabbrica”.

Il programma inizia venerdì con una sfilata di moda in piazza della Repubblica, dove gli studenti del Liceo artistico “Umberto Brunelleschi” presenteranno abiti ispirati al Giardino dell’Eden. La collezione riflette una ricerca estetica legata ai quattro elementi naturali e al tema del peccato originale, rappresentando un messaggio di ritorno a valori autentici.

Sabato, al Teatro della Sala Banti, si terrà il convegno “Il valore del segno moneta, arte e memoria a Montemurlo”, con la partecipazione di esperti del settore numismatico. Verranno presentati oggetti rari e si discuterà della storia di Montemurlo attraverso le monete.

Domenica, Montemurlo si trasformerà in una grande festa. Dalle 9 alle 19, in diverse piazze, avrà luogo “Novecento”, una mostra mercato con esposizione di prodotti tipici, artigianato e gastronomia, inclusa la tradizionale sagra del Cencio. Saranno presenti anche 66 stand di espositori e un punto informativo sulla donazione di midollo osseo.

Lo sport avrà un ruolo significativo con esibizioni delle associazioni locali nel nuovo parco urbano. In programma anche la “Cammigiorno Tricolore”, una camminata che vedrà la partecipazione di oltre 200 camminatori. Sabato pomeriggio si svolgeranno spettacoli di danza e ginnastica ritmica. Negli stessi giorni, alcuni negozi rimarranno aperti per accogliere i visitatori.