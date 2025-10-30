Montegro presenta Vita Bellissima in concerto a Roma

Montegro si esibirà dal vivo a Roma per presentare il suo album d’esordio, Vita bellissima, il 6 novembre presso l’Alcazar. L’evento inizierà alle 21:00 e prevede un ingresso di 10 euro. La serata sarà un’opportunità per ascoltare dal vivo le tracce del disco, che combina il cantautorato contemporaneo con influenze sudamericane. Avranno luogo anche performance di ospiti come Scarda e Guidobaldi, con l’apertura di Paola Consagra.

Montegro, cantautore e polistrumentista, unisce narrazione e sonorità pop, guadagnandosi riconoscimenti per il suo brano Occhi stanchi. Il suo nuovo album, Vita bellissima, offre un’esperienza sonora intima e autentica, realizzata con chitarre e ritmiche essenziali. Il titolo del disco è una provocazione per riportare l’attenzione sulla realtà, che spesso può apparire cruda e imperfetta.

Questo concept album è composto da otto brani, riflettendo nuovi linguaggi musicali e prendendo spunto dalla chitarra classica e dalla musica popolare spagnola. I testi esplorano temi di vita quotidiana, relazioni e identità personale, con un suono che unisce approccio analogico e melodie moderne. L’album è stato anticipato da singoli come Benedetta malinconia, Ci balli su e la title track.

La tracklist include:

Benedetta malinconia Abbracci da via Casilina Vita bellissima Cerco di te Tutto banale Grattarti la schiena Ci balli su Facciamo di peggio

Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di Antonio Di Santo, che ha contribuito alla produzione e all’arrangiamento.