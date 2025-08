Montefiascone conquista Ermal Meta grazie alla sua bellezza

Montefiascone accoglie con entusiasmo il riconoscimento di Ermal Meta, celebre cantante albanese, che di recente ha visitato la Fiera del Vino nel borgo. La sindaca Giulia De Santis ha voluto esprimere la propria gratitudine nei suoi confronti, condividendo il post di Meta sui social media.

Nel suo messaggio, Meta ha descritto Montefiascone come un luogo incantevole, sottolineando la bellezza del lago di Bolsena. La De Santis, attraverso una comunicazione online, ha colto l’occasione per ringraziare l’artista per la visibilità che ha dato alla città. Ha affermato che è un onore sapere che un artista di tale levatura ha trovato ispirazione nella sua comunità, condividendo la sua esperienza con i fan.

La sindaca ha evidenziato come il gesto di Meta abbia amplificato l’apprezzamento per il panorama mozzafiato, il centro storico e la ricca tradizione enogastronomica di Montefiascone. Ha espresso soddisfazione per il fatto che l’artista abbia potuto apprezzare le bellezze locali e la calorosa ospitalità degli abitanti.

Infine, ha invitato Meta a tornare in futuro, lasciando aperta la porta a lui e a chiunque desideri scoprire le meraviglie della città. Il ringraziamento e l’invito sono stati accolti con entusiasmo dalla comunità locale, che si mostra pronta a condividere la sua storia e le sue tradizioni con il mondo.