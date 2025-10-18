21.3 C
Montecristo e la biodiversità: scoperte uniche in Toscana

Il 21 ottobre alle 16.00 si terrà un convegno all’Accademia dei Fisiocritici dedicato alla biodiversità dell’isola di Montecristo, uno dei luoghi più misteriosi e protetti dell’arcipelago toscano. L’evento, dal titolo “La natura svelata dalla scienza. Montecristo: le ultime ricerche su flora e fauna”, sarà accessibile anche in diretta streaming sul canale YouTube dell’Accademia.

Diversi esperti, tra cui botanici e zoologi, presenteranno i risultati delle loro ricerche su piante e animali dell’isola. Questi studi, condotti con il supporto di università e Carabinieri Forestali, saranno pubblicati nel periodico “Etrurianatura”.

A coordinare il convegno saranno Claudia Angiolini, professoressa di Botanica, e Roberto Mazzei, direttore di “Etrurianatura”. Interverranno anche Giovanni Quilghini, Bruno Foggi, Giuseppe Manganelli, Marco Landi, Andrea Benocci e Silvia Biondini, che discuteranno dettagli sui vari aspetti della fauna e flora, con particolare attenzione alla conservazione di specie e habitat fragili.

Tra le scoperte recentemente segnalate, spicca una nuova specie botanica, Leontodon montecristensis, che è endemica dell’isola e si trova sulle ripide pareti del Monte della Fortezza. Questa scoperta sottolinea l’importanza di proteggere la biodiversità di Montecristo, un patrimonio naturale unico.

Il convegno è organizzato dall’Accademia dei Fisiocritici in collaborazione con l’Università di Siena e il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità. Maggiori dettagli sono disponibili sui siti dell’Accademia e dell’Università di Siena.

