Montecorice: la perla del Cilento tra mare e tradizione

Nel cuore del Cilento, Montecorice si distingue come un gioiello naturale ricco di tradizioni marittime e culturali. Questo comune, che fa parte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, si è recentemente attivato con un’iniziativa intitolata “Montecorice. Custodi del Mare”.

Il progetto si propone di valorizzare le risorse ittiche locali e promuovere una pesca sostenibile, incentivando il consumo consapevole di specie meno conosciute ma di alta qualità. Inoltre, include attività educative per i giovani sulla biodiversità marina e offre momenti di formazione per pescatori e operatori del settore. La presentazione ha visto la partecipazione di figure importanti, tra cui il sindaco Flavio Meola e rappresentanti di Bcc Magna Grecia e Legambiente Campania.

“Questo progetto è nato dalla volontà dell’amministrazione comunale di unire innovazione e tradizione, preservando la nostra identità culturale e ambientale,” ha dichiarato il sindaco. Gli eventi in programma, che si svolgeranno tra agosto e settembre, includono gastronomia locale, laboratori artistici, show-cooking e conferenze. L’obiettivo è trasformare Montecorice in un laboratorio culturale vivace, permettendo alla comunità di condividere esperienze e conoscenze.

L’iniziativa è promossa dal Comune e gestita da Cyclopes srl, con il supporto della Regione Campania e altre organizzazioni locali. La partecipazione agli eventi sarà gratuita, aprendo la porta a un pubblico variegato e interessato a scoprire le bellezze e le tradizioni di questo angolo d’Italia.