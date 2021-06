Manifestazione a Montecitorio per chiedere “l’immediata sospensione dei procedimenti di allontanamento di minori che si rifanno al censurato costrutto dell’alienazione parentale”. Per il sit-in “Sui bambini non si PASsa” organizzato questo pomeriggio contro la Parental alination sindrome (ovvero Pas, anche detta sindrome della madre malevola) si sono mossi la Cgil, il Comitato “La Pas non esiste, ma il fatto non sussiste” e la Uil.

I casi di cronaca

Diversi i casi di cronaca citati dai promotori della manifestazione per accendere i fari su le diverse storie in tra cui quella di Laura Massaro, sottoposta a procedimento presso il Tribunale per i minori di Roma con decreto di allontanamento del figlio undicenne e decadenza dalla responsabilità genitoriale. Oppure quella successa a Perugia dove un bambino di otto anni è stato portato recentemente via dalla madre. E poi ancora: “A Pisa un altro bambino è stato prelevato da undici poliziotti e allontanato dalla mamma, seguita da un centro anti-violenza, in seguito all’improvviso rifiuto del ragazzo a vedere il padre”, spiegano. Una “deriva preoccupante” per gli organizzatori della manifestazione “in corso già da molti anni, come dimostrano i casi di Michela, nota come ‘la mamma di Baressa’, a cui venne sottratta la figlia di tre anni, Ginevra a cui fu tolta la figlia di 18 mesi, figlia che non poté più né rivedere né sentire, e quello di Antonella considerata madre alienante, il cui figlio, costretto a vedere il padre, venne ucciso dall’uomo in un incontro protetto”.

La Parental Alienation Syndrome

L’alienazione parentale “declinata anche in sindrome della madre malevola, madre simbiotica, madre fusionale o conflitto di lealtà, è erede di quella Parental Alienation Syndrome (Pas) del controverso medico americano Richard Gardner nel 1985″. Nel corso degli anni “la Pas è stata censurata sia dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali sia dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, e in Italia a più riprese anche dalla Corte di Cassazione che qualche settimana fa l’ha definita una teoria nazista, ovvero “tätertyp”. Nonostante ciò, ha attecchito e continua a essere praticata nei tribunali come modalità di risoluzione degli affidi in cui vi è conflitto o violenza (spesso ridotta a conflitto)”.

Il manifesto

Realizzato anche un manifesto in sette punti nel quale il comitato chiede, tra l’altro, l’immediata applicazione della Convenzione di Istanbul che è vigente e ha valore costituzionale, il divieto da parte dei giudici di emettere decreti di sospensione della responsabilità genitoriale o decadenza o allontanamento del minore dal suo ambiente familiare sulla base di costrutti non riconosciuti dalla scienza, l’obbligo per il giudice di garantire sempre un giusto processo senza rifarsi a costrutti ascientifici come l’alienazione parentale che non comportano l’onere della prova, il rispetto da parte del giudice dell’obbligo di ascolto del minore e il divieto di prelievi forzosi di allontanamento dalla famiglia di un minore.

Gli interventi

“Il presidio di oggi è l’ennesima protesta contro i prelievi forzati dei minori da parte dei tribunali: la peggiore delle punizioni per quelle madri che hanno la forza di denunciare violenze domestiche e che invece di essere sostenute si ritrovano accusate di aizzare i figli contro i padri, in nome di una teoria ascientifica il cui nome primario è alienazione parentale, ma che viene nascosta dietro decine di altre fantasiose formulazioni”, ha spiegato Laura Boldrini, deputata del Pd, ricordando come “dietro alcuni provvedimenti e sentenze c’è misoginia” e per questo “insieme a esperte ed esperti, ho depositato una proposta di legge, ora in commissione Giustizia, per riformare l’affido nei casi di violenza domestica. La proposta- spiega- mette in primo piano l’ascolto diretto del bambino da parte del giudice senza che sia sistematicamente delegato ai consulenti tecnici d’ufficio” e “garantisce un rigido intervento che contrasti l’uso giudiziario di teorie ascientifiche come l’alienazione parentale”.

E Susanna Camusso, responsabile nazionale del Comitato pari opportunità della Cgil, di cui è stata segretaria, a margine della manifestazione ha rimarcato: “Si parla tanto di donne ma poi si fanno poche cose concrete e questo lo vediamo su molti aspetti. Qui c’è un uso di quest’affermazione antiscientifica e antigiuridica, la Pas, che va in contrasto alla libera volontà dei minori che dovrebbero essere sempre tutelati dalle norme”.