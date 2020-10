Sono in totale 62 i casi di positività al coronavirus a Monte di Procida (Napoli), comune dei Campi Flegrei dove nei giorni scorsi si è registrato un aumento dei contagi legato in gran parte alla partecipazione a un matrimonio in un comune vicino. A seguito dell’aumento dei contagi la Asl Napoli 2 Nord è intervenuta eseguendo, tra ieri e oggi, circa 280 tamponi su altrettante persone coinvolte e contatti diretti. “Pensavamo di essere riusciti a circoscrivere questo contagio, di fatto ci stiamo riuscendo ma i numeri sono diversi da quelli che ci aspettavamo”, ha spiegato il sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese, che stasera ha firmato una nuova ordinanza maggiormente restrittiva rispetto a quella firmata sabato scorso.

