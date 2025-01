Monte dei Paschi tenta la scalata a Mediobanca: offerta “ostile” in risposta

Il Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha annunciato una offerta pubblica di scambio totalitaria su Mediobanca, mirante ad acquisire fino a 833.279.689 azioni, pari al 100% del capitale sociale. Mps offre un corrispettivo di 2,3 azioni ordinarie di nuova emissione per ogni azione di Mediobanca, valutando tale operazione a 15,992 euro per azione, con un premio del 5,03% rispetto al prezzo di chiusura precedente. L’offerta è prevista per giugno-luglio, in attesa delle autorizzazioni necessarie. Mediobanca, tuttavia, la considera “ostile” e non concordata, mentre il consiglio di amministrazione è in attesa di ufficializzarne l’esame.

Mps sottolinea che la fusione porterebbe alla creazione di un terzo polo bancario nazionale, con sinergie tra i due marchi storici. L’operazione comporterebbe anche il delisting delle azioni Mediobanca da Euronext Milan. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, l’acquisizione totale o parziale di Mediobanca comporterebbe conseguenze significative, dato che Mediobanca è il principale azionista delle Generali.

Il mercato ha reagito: Mediobanca ha aperto in rialzo del 3%, mentre Mps ha visto un calo del 9%. L’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, ha descritto l’operazione come un’ottima opportunità per creare un gruppo bancario all’avanguardia in Italia, capace di competere a livello europeo. La nuova entità combinerebbe competenze in vari settori finanziari, migliorando l’accesso ai servizi per famiglie e imprese.