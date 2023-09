Montalbano e Maria Corleone, stasera sfida tra Rai 1 e Canale 5

Sfida in prima serata oggi tra il Commissario Montalbano e Maria Corleone. Su Rai 1 alle 21.30 in onda l’ultima replica della quinta stagione del Commissario creato dalla penna di Andrea Camilleri, con la puntata articolata tra ‘Par Condicio’, dalla raccolta Un mese con Montalbano, e ‘Catarella risolve un caso’, tratto da Gli arancini di Montalbano.

Montalbano se la vedrà, per una parte del prime time, con la seconda puntata di Maria Falcone, in onda su Canale 5. La serata del 20 settembre è dedicata al secondo degli 8 episodi previsti per la serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI.

La protagonista della fiction che ha ottenuto ottimi ascolti all’esordio è la giovane stilista Maria Corleone, intepretata da Rosa Diletta Rossi. Per inseguire i suoi sogni si trasferisce a Milano cercando di conciliare la sua vita con l’indossolubile legame con la sua famiglia, una delle principali nell’universo della mafia.