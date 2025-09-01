Montagnaterapia in Sardegna: un cammino per la salute mentale

“Sentieri di libertà” è un progetto di montagnaterapia che mira a connettere salute mentale, territorio e comunità. Presentato a Seulo, coinvolge i comuni di Seulo e Ussassai, che si uniscono per sostenere le persone con fragilità psichica.

Alessandro Coni, psichiatra e direttore del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL di Cagliari, ha spiegato che il progetto è nato come un’esperienza clinica, evolvendosi in un laboratorio culturale per la salute mentale comunitaria. Coni ha sottolineato l’importanza di creare comunità reali per la cura, evidenziando come camminare lungo sentieri storici possa essere terapeutico e favorire un senso di appartenenza.

Efisio Solinas, presidente dell’associazione “Andalas de Amistade e Trekking”, composta da pazienti psichiatrici, ha descritto come la loro passione per il trekking sia diventata un percorso di emancipazione. Ha dichiarato che “camminare in amicizia” significa abbattere le barriere tra operatori, pazienti e cittadini, creando un ambiente senza etichette.

Il progetto si rafforza attraverso il legame con i territori, come evidenziato dai sindaci di Ussassai e Seulo. Francesco Usai ha affermato che i partecipanti non sono considerati ospiti, ma amici. A Seulo, a ottobre, si inaugurerà un sentiero dedicato a Franco Basaglia, affiancato da eventi pubblici e dibattiti con ospiti come l’alpinista Fausto De Stefani e la psicanalista Vicky Quondamatteo.

Coni ha aggiunto che la comunità è formata da operatori, pazienti e volontari, dove non esistono confini netti, ma un percorso condiviso di ascolto e cura reciproca. Il progetto è sostenuto da una rete che include enti locali e associazioni, promuovendo una visione innovativa della cura basata sulla relazione e sul territorio.