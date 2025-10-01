Montagna piemontese: corso per un turismo sostenibile di qualità

Un nuovo corso si avvia in Piemonte, dedicato alla formazione per la creazione di un Club di prodotto per il turismo sostenibile e di qualità. Questo corso è frutto dell’iniziativa dei Consorzi della montagna piemontese, volto a sviluppare un’offerta turistica flessibile e coordinata, capace di valorizzare l’intero arco alpino regionale.

Il progetto, intitolato “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia in Piemonte”, è promosso e finanziato dal Ministero del Turismo. I Consorzi turistici coinvolti comprendono il Consorzio turistico Valle Maira e diversi partner, tra cui Conitours, Bardonecchia, Fortur, Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Alpi Biellesi e Valsesia Monterosa. I partner pubblici sono la Regione Piemonte e il CAI Piemonte, mentre le lezioni sono tenute da Teamwork srl, agenzia formativa rinomata nel settore.

Il percorso formativo è destinato alle imprese turistiche locali – inclusi alberghi, ristoranti, produttori e guide – con l’intento di migliorare competenze e qualità dell’offerta. Il progetto prevede la creazione di un Club di prodotto, che sarà pubblicizzato attraverso un portale dedicato, dove i turisti potranno prenotare servizi e alloggi.

Il corso, che ha visto l’adesione di oltre 120 imprese, consta di 10 incontri in videoconferenza, che si svolgeranno ogni lunedì su tematiche come sinergia, accoglienza, cicloturismo, revenue management e promozione. La collaborazione tra i consorzi turistici piemontesi rappresenta un passo significativo, superando le logiche locali per promuovere la montagna come destinazione unica. Questo impegno è stato riconosciuto dal Ministero del Turismo, che ha classificato il progetto tra i migliori a livello nazionale.