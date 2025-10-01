19.3 C
Montagna piemontese: corso per un turismo sostenibile di qualità

Da StraNotizie
Un nuovo corso si avvia in Piemonte, dedicato alla formazione per la creazione di un Club di prodotto per il turismo sostenibile e di qualità. Questo corso è frutto dell’iniziativa dei Consorzi della montagna piemontese, volto a sviluppare un’offerta turistica flessibile e coordinata, capace di valorizzare l’intero arco alpino regionale.

Il progetto, intitolato “Una montagna di esperienze: turismo sostenibile sul Sentiero Italia in Piemonte”, è promosso e finanziato dal Ministero del Turismo. I Consorzi turistici coinvolti comprendono il Consorzio turistico Valle Maira e diversi partner, tra cui Conitours, Bardonecchia, Fortur, Valli di Lanzo, Valli del Canavese, Alpi Biellesi e Valsesia Monterosa. I partner pubblici sono la Regione Piemonte e il CAI Piemonte, mentre le lezioni sono tenute da Teamwork srl, agenzia formativa rinomata nel settore.

Il percorso formativo è destinato alle imprese turistiche locali – inclusi alberghi, ristoranti, produttori e guide – con l’intento di migliorare competenze e qualità dell’offerta. Il progetto prevede la creazione di un Club di prodotto, che sarà pubblicizzato attraverso un portale dedicato, dove i turisti potranno prenotare servizi e alloggi.

Il corso, che ha visto l’adesione di oltre 120 imprese, consta di 10 incontri in videoconferenza, che si svolgeranno ogni lunedì su tematiche come sinergia, accoglienza, cicloturismo, revenue management e promozione. La collaborazione tra i consorzi turistici piemontesi rappresenta un passo significativo, superando le logiche locali per promuovere la montagna come destinazione unica. Questo impegno è stato riconosciuto dal Ministero del Turismo, che ha classificato il progetto tra i migliori a livello nazionale.

