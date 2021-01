E’ scivolato su un tratto di sentiero ghiacciato, per poi precipitare per 300 metri, davanti agli occhi della compagna atterrita. Un uomo di 49 anni è morto questo pomeriggio in Friuli lungo il sentiero 976 che da Andreis attraverso Forcella Antracisa conduce al Bivacco Dall’Asta. L’escursionista si trovava a 1400 metri di altitudine, pochi metri prima di raggiungere il bivacco, e nonostante calzasse i ramponi ai piedi non è riuscito a fermare la sua caduta.

Scivolando ha imboccato un canale che sfociava su un salto di rocce, finendo senza vita 300 metri più sotto sul greto del torrente. La donna che era insieme a lui, poco più indietro sullo stesso sentiero, ha chiamato i soccorsi sotto choc. Sul posto è stato inviato l’elisoccorso di Pieve di Cadore: i tecnici del soccorso alpino di Maniago sono riusciti a localizzare prima la donna e poi l’uomo. Dall’elicottero si è calato il medico che altro non ha potuto fare che constatare la morte dell’uomo. L’elicottero ha quindi recuperato la donna portandola al campo base ad Andreis. L’intervento si è poi concluso con il recupero della salma.