Monster Hunter Wilds migliora le performance su PC

Monster Hunter Wilds si prepara a ricevere uno degli aggiornamenti più importanti dal lancio. Con il Title Update 4, disponibile dal 16 dicembre, Capcom avvia ufficialmente il piano di miglioramento delle performance, uno degli aspetti più criticati dalla community PC.

Per dimostrare l’impatto reale, la compagnia ha pubblicato due video comparativi ufficiali che mettono a confronto il gioco prima e dopo l’aggiornamento. I filmati mostrano chiaramente dove e come il titolo guadagna in stabilità e fluidità.

I video sono stati registrati su Steam in uno degli scenari più pesanti del gioco, le Piane Ventose durante un evento atmosferico estremo, proprio per stressare il motore.

Il risultato mostrato nei video è coerente: prima e dopo l’update il framerate resta ancorato alla soglia minima dei 40 fps nelle situazioni più pesanti, ma con il Title Update 4 la media risulta più alta e soprattutto più stabile.

Il nuovo aggiornamento di Monster Hunter Wilds non si limita però alle performance. Include anche nuovi contenuti, come Gogmazios, il primo Elder Dragon di Wilds, e l’espansione dell’endgame con le Gogma Artian Weapons.

A fine gennaio arriverà una patch esclusiva per la versione Steam, con nuove opzioni dedicate alla riduzione del carico su CPU e GPU.

A febbraio, con l’aggiornamento Ver. 1.041, sono previste ulteriori ottimizzazioni su tutte le piattaforme, inclusa una gestione più efficiente dei modelli 3D e della memoria.

Capcom ha già annunciato anche la rimozione del benchmark da Steam, ormai non più rappresentativo delle prestazioni reali dopo questi interventi.