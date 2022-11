Monster Hunter Rise: Sunbreak, il terzo aggiornamento gratuito

Capcom ha annuncato che il terzo aggiornamento gratuito di Monster Hunter Rise: Sunbreak su Switch è previsto per il 24 novembre 2022, e che l’ultima espansione del gioco ha venduto più di quattro milioni di copie. Questo aggiornamento presenta tre nuovi nemici difficili da sconfiggere per i cacciatori; più opzioni per personalizzare l’aspetto e le prestazioni di armi e armature, oltre ad alcune modifiche a Missioni Anomalia, Indagini Anomalia e al sistema Seguace. I cacciatori che cercano nuovi modi per affinare le proprie abilità potranno affrontare le nuove missioni Anomaly A7, con Espinas Ardente, Magmalo Astioso e Bazelgeuse Vulcanico. Inoltre, il sistema di Indagini Anomalia aumenterà il livello massimo a 200, con l’ulteriore possibilità di abbassare il livello delle singole missioni già ottenute dai cacciatori.

I materiali delle Indagini Anomalia possono essere usati anche per le nuove categorie di potenziamenti, armi e armature. È possibile scegliere tra “Difesa” o “Abilità” per i potenziamenti dell’armatura e ci sono più opportunità per i cacciatori di costruire il loro set di armature ideale. I cacciatori che si sono affezionati agli abitanti del villaggio e ai cavalieri di Monster Hunter Rise: Sunbreak ora possono portare con sé i propri seguaci in quasi tutte le Missioni e Indagini Anomalia. L’aggiornamento 3 include anche una serie di nuovi DLC a pagamento, inclusi nuovi set di gesti, adesivi, musiche, voci dei giocatori e il set di armature a strati “Hinoa”. Capcom ha anche ricordato che il quarto aggiornamento gratuito in arrivo nell’inverno 2023 e il quinto aggiornamento gratuito previsto durante la primavera del 2023.