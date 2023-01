Monster Hunter Rise arriva su Xbox e PlayStation

Monster Hunter Rise, finora solo su Switch e PC, è disponibile da oggi su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass per console, PC e cloud. Monster Hunter Rise ha già venduto oltre 11 milioni di unità, ma ora arriva su console da casa con risoluzione 4K, opzioni grafiche avanzate, chat vocale, audio 3D e altro ancora. Monster Hunter Rise include nuove funzionalità per migliorare il multiplayer con altri cacciatori. Il ridimensionamento dinamico della difficoltà per il multiplayer si regola automaticamente man mano che i nuovi giocatori entrano ed escono dalle missioni hub. La nuova funzione “Hunter Connect” consente ai giocatori di creare tag con i loro obiettivi e stili di gioco, cercare altri giocatori con gli stessi tag o invitare amici a qualsiasi tag a cui si sono uniti. Dopo aver completato una missione in multiplayer, i giocatori possono anche valutare gli altri cacciatori del loro gruppo e aumentare le probabilità di trovarsi l’un l’altro nel matchmaking. Monster Hunter Rise presenta ottimizzazioni personalizzabili: risoluzione 4K e 60 FPS su Xbox Series X e PlayStation 5, nonché audio 3D sulle console più recenti. Le armi utilizzano i trigger adattivi di DualSense su PlayStation 5. L’espansione a pagamento Monster Hunter Rise: Sunbreak arriverà nella primavera del 2023.