Milestone e Feld Entertainment, Inc. annunciano l’uscita di Monster Energy Supercross The Official Videogame 5, disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One in early access per coloro che hanno prenotato la Special Edition. La versione Windows sarà disponibile il 17 marzo, insieme alle versioni console per coloro che non hanno prenotato la Special Edition. La versione PlayStation supporta l’aggiornamento gratuito da PS4 a PS5, la versione Xbox offre il supporto Smart Delivery. Con questa nuova uscita Milestone ha arricchito la modalità Carriera, che parte dalla 250SX Futures Class nel tentativo di diventare Pro nella 450SX Class. Il gioco introduce anche Rider Shape System, una nuova funzionalità per la modalità Carriera che influenzerà le prestazioni dei motociclisti in caso di cadute o infortuni.

La Future Academy, presentata dal GOAT Ricky Carmichael, fornirà le informazioni necessarie per muovere i primi passi nel mondo del Supercross. Questo nuovo tutorial insegnerà le basi della disciplina per aiutare a scalare la classifica da principiante a professionista. Anche il classico Track Editor è tornato insieme a una nuova feature: il Rhythm Section Editor. I giocatori potranno combinare e abbinare moduli preesistenti per progettare sezioni di piste prefabbricate per poi condividerle con la community. Torna il Track Editor Contest, che darà l’opportunità ai giocatori di creare una pista, che potrebbe essere replicata nella vita reale, come parte del Campionato Ufficiale: una pista digitale progettata da un giocatore sarà percorsa da veri piloti nel Monster Energy AMA Supercross Championship 2023. Nel gioco è presente l’ambiente open world Compound per gareggiare con gli amici o da soli in nuove piste, con diverse sfide incrociate e collezionabili per sbloccare ingranaggi aggiuntivi.