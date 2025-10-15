Monster: Ed Gein domina Netflix con 20,7 milioni di view

La terza stagione di “Monster”, dedicata al serial killer Ed Gein, ha ottenuto risultati straordinari su Netflix. Nella sua prima settimana completa di disponibilità, la serie ha registrato 20,7 milioni di visualizzazioni, diventando il titolo più visto sulla piattaforma. Solo il film “La donna della cabina numero 10” la precede leggermente con 21,2 milioni di visualizzazioni.

Rispetto alla settimana precedente, “La storia di Ed Gein” ha mostrato una crescita significativa, passando da 12,2 milioni di visualizzazioni nei primi quattro giorni a numeri più alti. Confrontando i risultati con le precedenti stagioni, “Ed Gein” ha superato di poco “La storia di Lyle ed Erik Menendez”, che aveva totalizzato 19,5 milioni di visualizzazioni nella prima settimana. Tuttavia, resta distante dai numeri impressionanti di “La storia di Jeffrey Dahmer”, che ha avuto circa 4,4 milioni di visualizzazioni giornaliere, mentre “Ed Gein” si è fermata a 2,9 milioni.

A meno di un aumento di interesse, è difficile che “La storia di Ed Gein” riesca ad entrare tra i titoli più popolari di Netflix. Attualmente, “La storia di Jeffrey Dahmer” occupa il settimo posto nella classifica con 115,6 milioni di visualizzazioni, mentre i titoli a seguire includono “Squid Game” e “Mercoledì” con cifre ben più elevate.