Shawn Mendes e Justin Bieber, Monster: il nuovo singolo delle due star canadesi, estratto dall’album Wonder del cantautore di Senorita.

Shawn Mendes e Justin Bieber hanno annunciato l’arrivo di una loro canzone in collaborazione! Dopo mesi e mesi di voci di corridorio, i due artisti hanno ufficialmente annunciato sui loro rispettivi account social l’arrivo di questo brano attesissimo dalle loro fanbase. S’intitola Monster, e raggiungerà le piattaforme streaming e le radio dal 20 novembre. Ecco tutti i dettagli.

Shawn Mendes: in arrivo Monster con Justin Bieber

Il singolo sarà un nuovo estratto, dopo Wonder, dal quarto album del 22enne Shawn, in arrivo il 4 dicembre. Lo hanno annunciato gli stessi due cantautori attraverso un breve video teaser sui loro profili social. Un post che in pochissime ore ha raggiunto milioni di like e commenti, facendo letteralmente impazzire tutti i loro fan.

Shawn Mendes e Justin Bieber: com’è nata la collaborazione

Le voci di un loro possibile featuring si erano scatenate già nei mesi scorsi, quando i due artisti canadesi erano stati visti uscire a distanza di pochi minuti dallo stesso studio di registrazione, l’Andrew Watt’s Studio di Los Angeles. Un indizio chiarissimo che Shawn e Justin (26 anni) stavano mettendo in piedi qualcosa di straordinario.

Shawn Mendes e Justin Bieber

Qualche mese dopo, nel corso di un’intervista, Shawn aveva dichiarato: “Se dovessi rifiutare un featuring con Justin sarebbe folle, considerando che è uno dei miei artisti preferiti da quando ho 9 anni. Non posso né confermare né smentire una collaborazione con lui. Negli utlimi sei mesi ci siamo avvicinati molto. È davvero bello averlo come mentore in molti modi, solo per parlare, perché non ci sono molte persone che fanno questo tipo di cose“.