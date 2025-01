Monossido di carbonio: come proteggersi dalle intossicazioni

Il monossido di carbonio (CO) è un gas invisibile e inodore che può essere letale ad alte concentrazioni. Si genera in caso di combustione incompleta di apparecchi come caldaie, fornelli, camini, scaldabagni a gas e barbecue, specialmente in ambienti poco ventilati. Gli avvelenamenti avvengono prevalentemente in modo accidentale, soprattutto nei mesi invernali.

Per prevenire l’avvelenamento da CO, il Gruppo di studio Nazionale Inquinamento Indoor dell’Istituto Superiore di Sanità raccomanda una manutenzione annuale degli apparecchi a combustione. È fondamentale effettuare controlli e pulizie delle canne fumarie e degli impianti, in particolare prima dell’inverno, per garantire una combustione efficiente. È altresì importante non utilizzare fornelli e bracieri per il riscaldamento di ambienti chiusi e mantenere aree ben aerate aprendo frequentemente le finestre e pulendo regolarmente le griglie di ventilazione.

I sintomi di avvelenamento da monossido di carbonio comprendono mal di testa, confusione, vertigini, affaticamento, convulsioni, problemi di vista, vomito e, nei bambini, dolori addominali. La gravità dei sintomi è influenzata dalla concentrazione di CO e dalla durata dell’esposizione.

Le principali cause di avvelenamento includono la scarsa manutenzione degli apparecchi e dei sistemi di ventilazione, malfunzionamenti nella combustione, e ostruzioni delle canne fumarie. È cruciale non sottovalutare problemi come il cattivo tiraggio, danni strutturali e mancanza di ventilazione, poiché spesso si presentano in combinazione, aumentando il rischio di incidenti.