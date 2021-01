LANUVIO — Probabilmente sarebbero morti tutti e dodici, se qualcuno non avesse aperto due finestre al gelo della notte dei Castelli romani. Un’operatrice ha capito cosa stava accadendo, ha provato a impedirlo: deve averle spalancate lei, prima di correre verso le scale per fare lo stesso al primo piano. E lì, sulle scale, l’hanno trovata senza conoscenza.

Sabrina Monti, la titolare, quelle finestre le ha trovate già aperte ieri mattina alle 9, quando è entrata a Villa dei Diamanti e si è trovata davanti l’orrore. Dodici persone prive di conoscenza, cinque delle quali già morte. Le indagini sono appena iniziate, ma sul killer ci sono pochi dubbi: è stato il monossido di carbonio. Eppure, la strage degli anziani resta un giallo: non c’erano stufe né bracieri, e l’impianto di riscaldamento è apparentemente a norma. L’arma del delitto, per ora, nessuno la trova.

Quand’è arrivata davanti alla struttura, un casale tra vigne e uliveti nella campagna di Lanuvio che quattro anni fa aveva trasformato in “Comunità alloggio per anziani”, la titolare Sabrina Monti aveva già il cuore in gola. Da ore non le rispondeva nessuno: «Avevo fatto la prima telefonata alle 5, come sempre — ha raccontato ai carabinieri — ma inizialmente non mi ero preoccupata, pensavo fossero indaffarati a lavare gli anziani». Ma il tempo passa, nessuno risponde. Un’altra telefonata, due, tre… Non può uscire, è in quarantena perché anche lei è positiva al Covid. Mercoledì un operatore aveva scoperto di essere risultato positivo nei test programmati ogni 15 giorni. Così giovedì erano stati fatti tamponi a tutti, anziani e operatori: il risultato, arrivato venerdì sera, è una bomba, sono positivi tre operatori e nove anziani su dieci. Monti è asintomatica. Ormai è mattina fatta, e ancora nessuno risponde a Villa dei Diamanti. Cosa può essere successo se non qualcosa di grave? Non potrebbe, ma salta in macchina con il marito, va a vedere di persona e alle 9,20 chiama il 112, sotto shock per quello che si è trovata davanti.

Il killer ha lasciato tracce evidenti: ci sono alte concentrazioni di monossido al primo piano e nella soffitta, e ne troveranno anche nel sangue dei ricoverati trasportati in codice rosso all’Ospedale dei Castelli, a un paio di chilometri dalla struttura. Gli anziani sono in larga parte originari di Lanuvio, Genzano, Ariccia e Roma. Proprio ieri mattina il Dipartimento di prevenzione dell’Asl Roma 6 avrebbe dovuto prenderli in carico per trasferirli in un reparto Covid.

«Sono in corso accertamenti, mi riservo di nominare consulenti tecnici per fare luce. La mia assistita ha sempre provveduto con diligenza a far eseguire controlli sugli impianti, e ha da sempre estrema cura degli ospiti anziani che chiama “nonni”», dice l’avvocato di Monti, Daniele Bocciolini, secondo cui «il bombolone del Gpl esterno alla struttura veniva controllato ogni mese, ed era stato revisionato dieci giorni fa». Anche la caldaia è esterna, è un vero mistero come si sia potuta saturare di monossido letale tutta l’aria all’interno di questa palazzina di due piani con soffitta. A sera fatta, neppure i vigili del fuoco hanno una spiegazione evidente. Saranno accertamenti tecnici complessi, ma per ora la battaglia è salvare vite.

I due operatori, il sorvegliante trovato «in cucina con la bava alla bocca» e l’operatrice sulle scale, sono stati trasferiti all’Umberto I di Roma e sottoposti alla terapia in camera iperbarica per cancellare il più possibile presenza e danni del monossido nel sangue. Alcuni dei cinque anziani sono lievemente migliorati, ma restano tutti in codice rosso.

Per le cinque donne trovate già morte, invece, non restano che il dolore e l’ira dei parenti. Per alcune il destino è stato davvero perfido. Agnese Capitano, per esempio, aveva 72 anni ed era entrata nella struttura venti giorni fa, «per aiutarla a superare le sue fragilità». Era una professoressa di materie classiche, ricorda il sindaco di Lanuvio, Luigi Galieti, «viveva sola con i suoi cani ma in condizioni difficili, i nostri servizi sociali l’avevano ospitata nella struttura. Queste case per anziani non sono Rsa, sono strutture simil-alberghiere che noi controlliamo sotto il profilo urbanistico e la Asl sotto quello sanitario. Nel nostro Comune ne esistono una decina, molte ospitano anziani romani che le famiglie portano qui perché l’aria è buona e si vive bene. Le controlliamo, ne ho fatte chiudere tre ma questa era in regola, per noi».

Anche Maria Macci non c’è più. Lei era la decana, aveva 99 anni e stava per festeggiarne cento, mancava meno di un mese. Maria Laura Minelli e Teresina Venturini erano di poco più giovani, avevano 90 e 88 anni, ma Giuseppina Valentino era molto più giovane, lei aveva solo 68 anni. Il pm di Velletri, Giuseppe Travaglini, per ora ha aperto un’inchiesta contro ignoti, e ha sequestrato tutto.