Monopoli si prepara a Capodanno con Winter Music Show

Monopoli si prepara a festeggiare l’arrivo del 2026 con una grande festa in piazza: il Winter Music Show – Capodanno 2026. L’appuntamento è per martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 22:00, in Piazza Vittorio Emanuele II, per una serata di musica, spettacolo e divertimento all’aperto.

L’evento, voluto dall’Amministrazione Comunale e dall’Assessorato al Turismo e organizzato da Music Art Management, rinnova la tradizione cittadina di salutare l’anno nuovo tutti insieme, trasformando il cuore di Monopoli in un palcoscenico a cielo aperto.

Sul palco salirà Digei Angelo, noto volto di Ciao Belli e voce di Radio Deejay, pronto a coinvolgere il pubblico con ironia ed energia. La conduzione della serata sarà affidata a Veronica Pellegrino, affiancata dalla comicità di Daniele Condotta, per una conduzione vivace e partecipata.

Non mancherà la musica dal vivo: si esibiranno Kelly Joyce e Orlando Johnson, artisti di livello internazionale che accompagneranno la città verso il brindisi di mezzanotte. A seguire, la festa proseguirà con il DJ set di Joe T Vannelli, icona della scena dance nazionale e internazionale, che trasformerà la piazza in una grande pista da ballo.

Il Winter Music Show – Capodanno 2026 è pensato per favorire la socialità, la partecipazione e la valorizzazione degli spazi urbani, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di festa condivisa e un’importante vetrina per l’immagine della città. Tutti sono invitati a partecipare: sarà una serata di spettacolo e condivisione per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.