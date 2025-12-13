5.1 C
Monopattino Elettrico Adulto 25km/h

Monopattino Elettrico Adulto 25km/h

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €239.00 – €159.99

⭐ Valutazione: / 5

Monopattino Elettrico Adulto, Scooter Elettrico Pieghevole con Freccia Direzionale, Velocità Fino a 25 Km/h, 25/35Km di Autonomia, 8.5″ Pneumatici Solidi, Carico massimo 120 kg, Doppia frenata

Il tuo compagno di viaggio ideale: Monopattino Elettrico Adulto

Se stai cercando un modo comodo e divertente per spostarti in città, il Monopattino Elettrico Adulto è la scelta perfetta. Con un motore brushless da 350 W, questo scooter elettrico offre una potenza robusta che rende la salita in collina un gioco da ragazzi.

Autonomia e velocità

La batteria a lunga durata da 36 V offre un’autonomia massima di 25-35 km, con una velocità massima di 25 km/h. Inoltre, la batteria è dotata di protezione da sovraccarico e ha un tempo di ricarica di sole 4-5 ore.

Sicurezza e stabilità

Il Monopattino Elettrico Adulto è dotato di freni elettronici e freni a tamburo, che offrono una potenza frenante superiore e una maggiore stabilità. Inoltre, lo scooter è equipaggiato con una doppia illuminazione, compresa una luce anteriore e posteriore, e indicatori di direzione.

Vantaggi pratici

Ecco alcuni dei vantaggi pratici del Monopattino Elettrico Adulto:

    • Pieghevole e facile da trasportare
    • Autonomia lunga e velocità massima di 25 km/h
    • Freni elettronici e freni a tamburo per una maggiore sicurezza
    • Doppia illuminazione e indicatori di direzione
    • Pneumatici solidi da 8,5 pollici con alta elasticità e resistenza all’usura

Caratteristiche tecniche

  • Motores brushless da 350 W
  • Batteria a lunga durata da 36 V
  • Autonomia massima di 25-35 km
  • Velocità massima di 25 km/h
  • Freni elettronici e freni a tamburo
  • Doppia illuminazione e indicatori di direzione
  • Pneumatici solidi da 8,5 pollici
  • Carico massimo di 120 kg
  • Altezza consigliata per il ciclista di 150-185 cm

Acquista ora e scopri la libertà di muoverti in città con stile e comodità!

