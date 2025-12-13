Monopattino Elettrico Adulto 25km/h

🔥 Offerta Amazon
Monopattino Elettrico Adulto, Scooter Elettrico Pieghevole con Freccia Direzionale, Velocità Fino a 25 Km/h, 25/35Km di Autonomia, 8.5″ Pneumatici Solidi, Carico massimo 120 kg, Doppia frenata
Il tuo compagno di viaggio ideale: Monopattino Elettrico Adulto
Se stai cercando un modo comodo e divertente per spostarti in città, il Monopattino Elettrico Adulto è la scelta perfetta. Con un motore brushless da 350 W, questo scooter elettrico offre una potenza robusta che rende la salita in collina un gioco da ragazzi.
Autonomia e velocità
La batteria a lunga durata da 36 V offre un’autonomia massima di 25-35 km, con una velocità massima di 25 km/h. Inoltre, la batteria è dotata di protezione da sovraccarico e ha un tempo di ricarica di sole 4-5 ore.
Sicurezza e stabilità
Il Monopattino Elettrico Adulto è dotato di freni elettronici e freni a tamburo, che offrono una potenza frenante superiore e una maggiore stabilità. Inoltre, lo scooter è equipaggiato con una doppia illuminazione, compresa una luce anteriore e posteriore, e indicatori di direzione.
Vantaggi pratici
Ecco alcuni dei vantaggi pratici del Monopattino Elettrico Adulto:
-
- Pieghevole e facile da trasportare
- Autonomia lunga e velocità massima di 25 km/h
- Freni elettronici e freni a tamburo per una maggiore sicurezza
- Doppia illuminazione e indicatori di direzione
- Pneumatici solidi da 8,5 pollici con alta elasticità e resistenza all’usura
Caratteristiche tecniche
- Motores brushless da 350 W
- Batteria a lunga durata da 36 V
- Autonomia massima di 25-35 km
- Velocità massima di 25 km/h
- Freni elettronici e freni a tamburo
- Doppia illuminazione e indicatori di direzione
- Pneumatici solidi da 8,5 pollici
- Carico massimo di 120 kg
- Altezza consigliata per il ciclista di 150-185 cm
Acquista ora e scopri la libertà di muoverti in città con stile e comodità!
