La rivoluzione per il mondo dei monopattini parte da Verona: qui dal prossimo 15 novembre tutti i monopattini avranno la “geofence” – recinzioni virtuali dove i monopattini si spegneranno da soli – mentre la Polizia Locale conoscerà in tempo reale la posizione di tutti i veicoli (con dati anonimizzati). Non solo: le aziende di sharing e il Comune avranno un Tavolo permanente di studio mentre da quella data scatterà l’obbligo assicurativo, un targhino visibile e tante altre novità per mettere ordine nella giungla urbane. E naturalmente ci sarà anche un numero chiuso di mezzi in circolazione: per ogni azienda di sharing solo 300 monopattini che potranno diventare 400 in alta stagione turistica. Svolta anche sui parcheggi. Il piano messo a punto individua per il centro storico precise zone di sosta dedicate al monopattino che non potrà più essere lasciato dove capita.

Insomma una rivoluzione che potrebbe presto essere estesa in tutta italia in attesa delle novità che saranno introdotte in sede di conversione in legge del DL Infrastrutture. Vedremo. Quello che conta è che il Comune ha lavorato in sinergia con Bit Mobility, Dott (EmTransit) e Lime Technology, le tre società che, su una rosa di 12 aziende partecipanti, si sono aggiudicate il bando del Comune per l’individuazione delle aziende a cui affidare, per i prossimi tre anni, il revisionato servizio di micro mobilità elettrica.

Corsi di guida sicura? Anche per monopattini



“Fondamentale – spiegano al Comune di Verona – la possibilità di individuare e risalire sempre all’identità degli utenti che usano il monopattino. Ciò sarà garantito dall’obbligo da parte delle aziende di un sistema di noleggio attraverso Spid, Sistema pubblico di identità integrata o attraverso carta di identità. In questo modo verrà meno ogni tentativo di account o login fantomatici, che venivano usati per coprire usi irregolari e maleducati del mezzo”.



Così diventerà facile controlare che nessuno violi le zone all’interno del territorio comunale, nello specifico via Mazzini e via Cappello e alcuni marciapiedi cittadini vicini alle scuole, in cui il monopattino elettrico non può circolare se non trasportato a piedi. Grazie al sistema di geolocalizzazione di cui ogni mezzo deve essere obbligatoriamente dotato, in prossimità di queste aree la velocità del mezzo scenderà automaticamente, costringendo l’utente a fermarsi o a proseguire accompagnando il mezzo a piedi.

Va detto che l’attuazione del servizio di sharing è a costo zero per il Comune. E’ anzi stata prevista una tassa di scopo di 12 euro a monopattino, che le tre ditte verseranno annualmente e che sarà utilizzata per acquistare infrastrutture, ad esempio il parcheggio dei monopattini, migliorare la segnaletica dedicata ma anche per interventi a vantaggio di tutta la mobilità sostenibile. Infine, le società si sono impegnate a stipulare una polizza assicurativa, con massimale di copertura pari a 5 mila euro per la RCT per sinistro, inclusa la copertura dei danni alle strutture e dei danni subiti dagli utilizzatori del servizio.



Bari, l’assessore come Khaby Lame: nel video mostra come parcheggiare i monopattini





“Le tre società vincitrici, che si occuperanno dalla prossima metà di novembre della gestione del servizio per tre anni – precisa l’assessore Zanotto – sono quelle che meglio corrispondono alle nuove regole vincolanti indicati all’interno del bando. Criteri frutto dell’attenta analisi effettuata in questo anno e mezzo di sperimentazione e che puntano a migliorare la micro mobilità elettrica cittadina, nell’ottica di un costante rafforzamento dei mezzi alternativi all’auto privata. Servizi che, però, non devono in alcun modo essere fonte di pericolo per gli altri utenti della strada o di disagio per i residenti. Quindi, in questa nuova ‘Fase 3’, oltre a prevede un numero limitato di operatori e di mezzi presenti, abbiamo puntato ad una maggiore integrazione del servizio con il resto della mobilità cittadina, con l’introduzione di tante e significative novità. Dalle zone in cui è vietata la circolazione ai parcheggi dedicati, dalle geolocalizzazione al call center h24. Massima attenzione alla sicurezza, quindi, a tutela della cittadinanza e di tutti i fruitori del servizio”.



“Verona è stata la prima città capoluogo ad avviare la circolazione dei monopattini in via sperimentale – ricorda il comandante Altamura –. Ora, con le prescrizioni e i vincoli introdotti, le tre società assegnatarie del servizio dovranno garantire una gestione più attenta che assicuri, ad esempio, la facile identificazione dei fruitori e la condivisione in tempo reale con la Polizia locale dei transiti e dei percorsi, quale deterrente per comportamenti impropri e scorretti. Inoltre, con il bando, è stata definita una recinzione virtuale per le aree pedonali, attualmente identificata sulle via Mazzini e via Cappello e su alcuni marciapiedi vicino alle scuole, volta ad impedire l’uso inappropriato del monopattino dove non si può”.