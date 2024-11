Monopattini pericolosi, 18 morti nel 2024: “Accelerare sull’assicurazione”

Giordano Biserni, presidente dell’Associazione Amici della Polizia di Stato (Asaps), esprime la necessità di introdurre al più presto la nuova normativa del codice della strada riguardante i monopattini, evidenziando l’importanza del casco obbligatorio per gli adulti come strumento di sicurezza. Sottolinea che attualmente sono pochissimi gli utenti che indossano il casco, anche tra i minorenni. Nel 2024, si sono registrati 18 decessi legati a incidenti con monopattini, cui si aggiungono 62 incidenti mortali dal 2020 ad oggi. Questa situazione preoccupante richiede ulteriori misure di sicurezza, in particolare l’obbligo di assicurazione per tutti i monopattini.

Biserni fa riferimento alla necessità che tutti i monopattini, sia quelli in sharing che quelli privati, siano coperti da assicurazione obbligatoria. Attualmente, i monopattini utilizzati per il noleggio tramite piattaforme di sharing sono già assicurati, grazie a disposizioni comunali che richiedono tale copertura per poter circolare nelle città. Tuttavia, egli auspica che tale obbligo venga esteso a tutti i monopattini, sia a noleggio che di proprietà privata, per garantire una maggiore sicurezza su strada.

Le difficoltà legate all’introduzione del casco obbligatorio per i monopattini a noleggio sono rilevanti, come la distribuzione dei caschetti e come gestirne l’assegnazione agli utenti. Biserni evidenzia che l’attuale bassa percentuale di utilizzo del casco rappresenta una sfida significativa, e insiste sulla necessità di liquidare il problema della sicurezza in modo sistematico e incisivo.

In sintesi, l’appello di Biserni è chiaro: è imperativo regolamentare l’uso dei monopattini attraverso l’introduzione di un casco obbligatorio per gli adulti e la creazione di una polizza assicurativa obbligatoria per tutti i tipi di monopattini, al fine di ridurre il numero di incidenti e promuovere una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. La sua richiesta è un invito a riflettere sulla sicurezza personale e collettiva in un contesto in cui i monopattini stanno diventando un mezzo di trasporto sempre più comune.