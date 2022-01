Vaccini anti covid e anticorpi monoclonali, toni alti e parole dure in diretta tv tra il professor Massimo Galli, già direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, e l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi. Teatro dello scontro la trasmissione Agorà, dove – tra le altre cose – l’esponente leghista si è detta contraria al vaccino ai bambini che, a suo avviso – e citando casi di sua conoscenza – con l’infezione “se la cavano”. Ceccardi ha alzato i toni parlando di monoclonali che non sarebbero “disponibili per tutti”.

“Temo che l’onorevole non sappia a chi devono essere somministrati determinati farmaci come i monoclonali. Solo chi ha alcuni fattori di rischio può avere beneficio da un trattamento, precoce e non risolutivo, come gli anticorpi monoclonali”, ha detto Galli. Ceccardi ha quindi attaccato l’infettivologo : “Lei perché se li è fatti? Dopo 5 giorni dalla febbre è qui in tv a parlare”, ha detto Ceccardi “arrabbiata” perché – ha spiegato – ha avuto l’infezione dopo essersi vaccinata. Dal canto suo Galli, in merito alla sua malattia, ha spiegato: “Ho fatto 3 vaccinazioni, altrimenti sarei crepato, cara mia”. Per abbassare la ‘temperatura’ in studio la conduttrice, Luisella Costamagna, ha annunciato un break.