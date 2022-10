Monnalisa, siglato accordo di collaborazione in Brasile

– Monnalisa, società specializzata in abbigliamento per bambini di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha siglato un accordo con Gato Mia Confeccoes, azienda leader nel mercato brasiliano di moda per bambini, titolare, tra gli altri, del marchio Petit Cherie, che distribuisce a circa 1.700 clienti wholesale. La collezione Autunno-Inverno 2023 sarà prodotta in Brasile e distribuita nel Centro e Sud America con il marchio “Monnalisa for Petit Cherie”.

La partnership permette a Monnalisa di ampliare la sua strategia di distribuzione internazionale multicanale, in linea con la spinta di trasformazione in senso sempre più internazionale del gruppo. Monnalisa percepirà una royalty basata sulle vendite nei territori oggetto di contratto.

“Il gruppo Monnalisa ha intrapreso un percorso di transformation nel senso dell’internazionalizzazione e della multicanalità che trova una ulteriore spinta nell’accordo con il marchio Petit Cherie per i mercati dell’America centrale e meridionale e del Brasile in particolare, molto interessanti per il nostro sviluppo nel medio termine”, ha commentato l’AD Christian Simoni.

“Credo che la collaborazione con Gato Mia Confeccoes, oltre a dare continuità alla nostra strategia di innovazione dinamica dell’offerta attraverso le collabs, e agli ovvii interessi strettamente economici di breve periodo, potrà contribuire positivamente alla diffusione della notorietà del marchio, soprattutto in Brasile”, ha aggiunto.