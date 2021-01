Continua a scendere l’Rt nazionale. Il fattore che calcola la velocità di replicazione dell’infezione rilevato oggi dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità, ministero alla Salute e Regioni è a 0,84. Si tratta di un bel salto all’indietro rispetto allo 0,97 della settimana scorsa, quando venne registrata la prima riduzione di quel valore dopo cinque settimane di crescita e di permanenza sopra la soglia critica dell’1.

In base al monitoraggio della Cabina di regia, in quasi tutte le Regioni si vede una riduzione dell’Rt. Quello nazionale viene calcolando osservando i dati dei giorni compresi tra il 6 e il 19 gennaio e prendendo in considerazione soltanto i casi sintomatici.